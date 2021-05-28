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28 травня 2021, 15:31 8

СБУ не дозволила вивезти з України унікальні скіфські прикраси вартістю $40 тисяч

28 травня 2021, 15:31 8
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Фото: СБУ
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Культурні артефакти часів Скіфської доби намагались вивезти за кордон. На міжнародних аукціонах їх вартість становила б від $40 тисяч

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентріСБУ.

Відповідно до даних слідства, забезпечував нелегальне переправлення раритетів посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур’єра, який мав вивезти Скіфські золоті прикраси через пункт пропуску "Ягодин".

Оперативники та слідчі виявили в особистих речах кур’єра приховані від митного контролю 11 підвісок часів Скіфської доби, виготовлених з жовтого та білого золота.

У СБУ зазначають, що за даними експертів, вилучені ювелірні вироби є унікальними, вони становлять культурну та історичну цінність для нашої країни.

Вилучені предмети старовини будуть направлені для експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру.

Нагадаємо, в Україну до 30-ї річниці Незалежності зі Швеції привезуть оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика. Це вперше за 311 років, коли оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до України.

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