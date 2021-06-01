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01 июня 2021, 14:51 580

В больницах не могут "выписывать" больных из-за закрытия COVID-отделений - Минздрав

01 июня 2021, 14:51 580
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Фото: из открытых источников
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В Украине происходит снижение заболеваемости COVID-19 и из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают COVID-отделение, однако они не имеют права "выписывать" пациентов не долечив их

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Никого не должны "выписывать" не долечив из-за закрытия ковидного отделения: больных пациентов должны долечить в нем или перевести в другую больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если больница перестает оказывать стационарную помощь пациентам с COVID-19, местные власти должны позаботиться о том, чтобы эти пациенты могли завершить лечение в этом учреждении или были переведены в другое.

Напомним, в июне ковидное отделения Ужгородской городской клинической больницы прекратит свою работу.

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