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01 червня 2021, 08:59 9

В Україні за добу одужало від COVID у шість разів більше людей, ніж захворіло

01 червня 2021, 08:59 9
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 31 травня COVID-19 діагностували у 2 137 осіб, 579 хворих госпіталізували, зафіксовано 163 летальних випадки, 12 085 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 31 травня - 91 дитина і 56 медпрацівників.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-26 468 осіб, методом ІФА - 11 271 особи, експрес-тестами - 14 225 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована в м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 204 631 людина, з них 2 053 167 одужали, летальних випадків - 50 699.

Нагадаємо, що ослаблення карантинних обмежень в Україні може статися вже влітку. Однак послаблення будуть невеликі.

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