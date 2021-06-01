В Україні за добу одужало від COVID у шість разів більше людей, ніж захворіло
В Україні за 31 травня COVID-19 діагностували у 2 137 осіб, 579 хворих госпіталізували, зафіксовано 163 летальних випадки, 12 085 пацієнтів одужали
Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Так, серед захворілих за 31 травня - 91 дитина і 56 медпрацівників.
Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-26 468 осіб, методом ІФА - 11 271 особи, експрес-тестами - 14 225 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована в м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіла 2 204 631 людина, з них 2 053 167 одужали, летальних випадків - 50 699.
Нагадаємо, що ослаблення карантинних обмежень в Україні може статися вже влітку. Однак послаблення будуть невеликі.