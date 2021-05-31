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31 травня 2021, 17:28 121

Рада виправить "технічну неузгодженість" у законі про страхові виплати медикам

31 травня 2021, 17:28 121
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада розгляне законопроєкт про страхові виплати медикам, які захворіли на коронавірус. Він виправляє одну технічну норму, яка раніше не дозволяла отримати виплату за інвалідність, якщо під час оформлення документів закінчився календарний рік

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Павло Фролов в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Якщо людина за календарний рік отримала інвалідність, а поки відбувається оформлення документів, закінчується рік і починається новий, виходить, що неможливо виплатити. Там дійсно технічна неузгодженість. Вона буде виправлена, і виплати здійснюватимуться належним чином як медикам, так і хворим на коронавірус, — сказав він.

Як повідомлялося, станом на середину травня медикам виплатили понад 18 млн гривень лікарняних через COVID-19 з початку року. "Ковідні лікарняні" отримали 2,8 тис. медиків.

А у квітні на Буковині медиків змушували страхуватися за рахунок власних зарплат. Їм пропонували підписати відповідні заяви.

лікарняний соціальні виплати COVID-19 медики страхування

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