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31 мая 2021, 17:28 61

Рада исправит "техническую несогласованность" в законе о страховых выплатах медикам

31 мая 2021, 17:28 61
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада рассмотрит законопроект о страховых выплатах медикам, заболевшим коронавирусом. Он исправляет одну техническую норму, которая ранее не позволяла получить выплату за инвалидность, если при оформлении документов закончился календарный год

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Павел Фролов в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Если человек за календарный год получил инвалидность, а пока происходит оформление документов, кончается год и начинается новый, получается, что невозможно выплатить. Там действительно техническая неувязка. Она будет исправлена, и выплаты будут осуществляться должным образом как медикам, так и больным коронавирусом, — сказал он.

Как сообщалось, по состоянию на середину мая медикам выплатили более 18 млн гривен больничных череиз-за COVID-19 с начала года. "Ковидные больничные" получили 2,8 тыс. медиков.

А в апреле на Буковине медиков заставляли страховаться за счет собственных зарплат. Им предлагали подписать соответствующие заявления.

больничный социальные выплаты COVID-19 медики страхование

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