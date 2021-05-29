Центри для масової вакцинації можуть відкрити у кожному місті: рішення за мерами

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Центри для вакцинації населення від коронавірусної хвороби можуть бути відкриті у кожному місті, рішення про це має прийняти влада на місцях

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Укрінформ" за результатами зустрічі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко із журналістами.

Кожне місто може відкрити масові точки для вакцинації. Ми розробили алгоритм, проводили декілька тренінгів", - сказав міністр.

Наразі вакцинація в Україні здійснюється у 4 способи: за допомогою мобільних бригад, у пунктах щеплення, які відкрив МОЗ, у пунктах для рутинної вакцинації та у центрах вакцинації.

За словами міністра, у відкритих сьогодні центрах вакцинації протягом вихідних щеплення зможуть зробити громадяни, які записалися в додатку "Дія", незалежно від віку.

Раніше повідомлялось, що в Одесі 30 травня почне роботу Центр масової вакцинації. Також у Києві 29 травня запрацює великий центр COVID-вакцинації.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко розповів, що до кінця червня поточного року в Україну мають прибути 3,7 мільйона доз вакцини від коронавірусу. Це включно з тими дозами, що вже завезли в рамках механізму COVAX та поставки китайської вакцини CoronaVac.