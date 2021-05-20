Погода в Україні: тепло поки затримується

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Погода в Україні демонструє нестійкий характер: від +15° С до +28° С з п'ятниці до понеділка

Була надія, що за холодним квітнем прийде теплий травень. Щоправда, було в травні кілька майже по-літньому теплих днів, але відносно коротке потепління обов'язково змінювалося похолоданням - і так по колу. Після довгих затяжних дощів ми знову чекаємо на потепління. Незабаром дочекаємося, але потепління буде зовсім не таке, як ми думали - температура на більшості території країни стане всього на кілька градусів вище, дощі будуть переважно локальними.

У п'ятницю, 21 травня, вдень на території країни +17...+18° С, вирізняться тільки Луганська та Донецька області - там до +23° С. Дощі можуть пройти в цей день в Рівненській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях.

У суботу погода буде ненабагато краща, температура повітря становитиме +19...+24° С, дощі пройдуть у західних областях.

У неділю, 23 травня, знову дощі - в західному, частково в центральному і північному регіонах. Потеплішає з +14° С на заході до +25...+28° С в Запорізькій та Донецькій областях.

У понеділок, 24 травня, за прогнозом Sinoptik.ua, температура повітря на території України +20...+24° С, на узбережжі Азовського моря до +26 . Дощі з грозами пройдуть в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській областях.

Довгоочікувані спекотні градуси прийдуть ще не скоро. Пляжна погода з температурою до +28 буде тільки на сході та частково півдні України наступного тижня. Засмагати вже можна, але купатися поки навряд чи комфортно - температура води в Дніпрі біля Києва +16° С, Десни біля Чернігова +17° С, в Азовському морі біля Маріуполя +17° С, в Чорному морі біля Одеси +14° С.

Західний регіон України продовжує лихоманити: у п'ятницю денна температура +15...+19° С; в суботу у Львівській області та Закарпатті місцями дощі, на решті території +20...+21° С без опадів; в неділю, 23 травня вдень +11...+13° С, у другій половині дня дощі, окрім Чернівецької області; у понеділок +17...+20° С, без опадів. І тільки у вівторок очікується потепління до +25...+27° С, в середу знову похолодання.

У центральних областях у п'ятницю вранці ще дуже холодно +12...+15° С, вдень до +19° С. У суботу погода порадує жителів центру України: температура повітря до +22° С, сонячно, без опадів. 23 травня небо затягне хмарами, температура знизиться, але не набагато, до +19...+21° С. Із загальної картини погоди в центральному регіоні випадає Вінницька область з дощами, зниженням денної температури до +17° С. На початку робочого тижня в Черкаській та Кіровоградській областях можливі дощі. Денна температура в регіоні +18...+ 20° С.

На сході країни продовжує утримуватися комфортне тепло. У п'ятницю тут буде + 19...+23° С, без опадів. У вихідні вночі +12 ...+15° С, вдень +20...+25° С. У понеділок пройдуть дощі з грозами, температура від +19 до +24° С.

У Харкові у вихідні мінлива хмарність, температура повітря вночі +12...+14° С, вдень +22...+24° С, опади не очікуються. У понеділок - погіршення погоди: денна температура знизиться до +20° С, дощитиме, вдень північно-західний вітер до 6 м/сек. Спекотна погода до +27° С в Харкові можлива у середині тижня.

На півдні України 21-24 травня без опадів. У п'ятницю температура повітря очікується від +17° С в Одеській області, до +20° С на Херсонщині. У вихідні буде весняна тепла погода до +25° С. На початку робочого тижня дуже сонячно, вітер північно-східний, північно-західний до 5 м/сек, температура повітря +20...+25° С. Значне підвищення температури до +29° С прогнозується у середині тижня.

У північних областях України 21 травня температура повітря +17…+19° С, у суботу +20…+21° С, дощу не буде. У неділю, 23 травня температура повітря знову +15...+19° С, пройдуть дощі, пощастить тільки Сумської області з температурою +22° С і без опадів. Але в понеділок дощі проллються і на Сумщину, в інших північних областях навпаки припиняться і температура там буде до +21° С.

У Києві 21 травня сонця буде багато, але температура не підніметься вище +18...+19° С, дутиме помірний північно-західний вітер. У вихідні денна температура + 20...+21° С, з суботи на неділю підвищиться нічна температура до +15° С. У суботу - хмарно з проясненнями, в неділю похмуро, у другій половині дня очікується сильний дощ. У понеділок, 24 травня вдень без опадів, температура повітря до +21° С.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до України йдуть дощі та грози, а незабаром настане календарне літо.