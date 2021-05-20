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20 травня 2021, 12:19 73

В Україні вже зробили перший мільйон щеплень від COVID-19

20 травня 2021, 12:19 73
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на 19 травня 2021 року в Україні зробили 1 012 815 щеплень проти COVID-19. Отримали першу дозу 964 745 осіб, завершили вакцинацію 48 070 українців

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За період вакцинальної кампанії найбільше щеплено українців віком 20-39 років, а саме - 234 169 людей. Це молоді люди, які належать до пріоритетних категорій.

Найбільше за цей час вакцинували працівників критично важливих структур: ЗСУ, ДСНС, Держприкордонслужби, Нацполіції, Нацгвардії, МВС.

Відомо, що жінок було щеплено 525 723, трохи більше, ніж чоловіків - 487 092.

Лідерами за кількістю вакцинованих є м. Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України анонсували прибуття в Україну партії вакцини Pfizer - понад 473 тисячі доз доставлять в межах ініціативи COVAX.

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