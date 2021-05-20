Нові стандарти і технологія лікування зубів

Прес-реліз

Відвідування стоматолога - це вимушений захід, що сприяє створенню красивої посмішки, яка супроводжується збереженням здорових зубів

Дехто не любить уколів, іншим не подобається звук бормашини. Але черговий прийом є вимушеним, тим більше сучасна стоматологія – це нові стандарти, високий рівень безпеки і комфорту для пацієнтів.

Незручні технології відходять у минуле. На сторожі нові стандарти лікування, коли виключені больові відчуття. Клініка Люмі-Дент (Солом'янський район) лише недавно застосовує деякі нові стандарти. Досвідчені лікарі готові проводити лікування зубів за новими методиками, крім комфорту гарантуючи доступні ціни на послуги.

Плазмоліфтінг

Абсолютно нове рішення в стоматології. Полягає в ін'єкційній методиці лікування і профілактики. В першу чергу проведення даної процедури направлено на вирішення декількох завдань:

зміцнення кісткової тканини;

нормалізація обміну речовин;

поліпшення місцевого імунітету;

зниження рухливості зубів;

захист від кровоточивості ясен;

усунення запальних процесів і багато іншого.

Попередньо відбувається дослідження ротової порожнини, щоб зрозуміти, в якій саме ділянці необхідно проводити ін'єкції.

Сама процедура пов'язана з попереднім забором крові, щоб в результаті отримати плазму. Підготовлений матеріал акуратно вводиться методом ін'єкції в тих ділянках ротової порожнини, які піддаються лікуванню. Алергічні реакції або відторгнення виключені.

Біоревіталізація емалі

Ще один сучасний підхід до лікування. Суть в тому, що на поверхню емалі зубів лікар встановлює тонку і прозору плівку. Вона гарантує зміцнення, відновлення і захист емалі, додатково активуючи процес ремінералізації. Створюється так зване бронювання зубів, виключаючи подальший негативний вплив.

Якщо у людини занадто чутливі зуби, то ця процедура вважається справжнім порятунком. Детальніше про інші стандарти і технології можна прочитати тут www.lumident.kiev.ua/stomatologija-solomenka, де також фахівці готові надати консультації і дати поради своїм пацієнтам. Застосування тієї чи іншої технології супроводжується тільки клінічними показаннями, а роботу виконують професійні лікарі.

Invisalign

Ідеальний варіант лікування викривлення зубів. Суть в тому, що відбувається установка так званих елайнерів, при цьому вони виготовляються на всю щелепу. Сучасна стоматологія на Солом'янці в Києві активно застосовують дану технологію, особливо для тих пацієнтів, яким важлива естетика.

Для моделювання системи використовується програмне забезпечення ClinCheck. Стоматолог ретельно аналізує кожен момент, щоб виключити дискомфорт для пацієнта в майбутньому. Після носіння елайнерів обов'язково відбувається додаткова фіксація зубів, виключаючи повернення у початкове положення.

Стоматологічна клініка "Люмі-Дент" – порятунок для пацієнтів

У клініці працюють професіонали, які гарантують:

своєчасне лікування і діагностику;

протезування зубів;

видалення каменю і зубного нальоту;

лікування дітей;

видалення зубів мудрості і багато іншого.

Стоматологія в Солом'янському районі в Києві доступна для всіх, хто хоче створити і зберегти здорову і красиву посмішку.