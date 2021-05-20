Нові стандарти і технологія лікування зубів
Відвідування стоматолога - це вимушений захід, що сприяє створенню красивої посмішки, яка супроводжується збереженням здорових зубів
Дехто не любить уколів, іншим не подобається звук бормашини. Але черговий прийом є вимушеним, тим більше сучасна стоматологія – це нові стандарти, високий рівень безпеки і комфорту для пацієнтів.
Незручні технології відходять у минуле. На сторожі нові стандарти лікування, коли виключені больові відчуття. Клініка Люмі-Дент (Солом'янський район) лише недавно застосовує деякі нові стандарти. Досвідчені лікарі готові проводити лікування зубів за новими методиками, крім комфорту гарантуючи доступні ціни на послуги.
Плазмоліфтінг
Абсолютно нове рішення в стоматології. Полягає в ін'єкційній методиці лікування і профілактики. В першу чергу проведення даної процедури направлено на вирішення декількох завдань:
- зміцнення кісткової тканини;
- нормалізація обміну речовин;
- поліпшення місцевого імунітету;
- зниження рухливості зубів;
- захист від кровоточивості ясен;
- усунення запальних процесів і багато іншого.
Попередньо відбувається дослідження ротової порожнини, щоб зрозуміти, в якій саме ділянці необхідно проводити ін'єкції.
Сама процедура пов'язана з попереднім забором крові, щоб в результаті отримати плазму. Підготовлений матеріал акуратно вводиться методом ін'єкції в тих ділянках ротової порожнини, які піддаються лікуванню. Алергічні реакції або відторгнення виключені.
Біоревіталізація емалі
Ще один сучасний підхід до лікування. Суть в тому, що на поверхню емалі зубів лікар встановлює тонку і прозору плівку. Вона гарантує зміцнення, відновлення і захист емалі, додатково активуючи процес ремінералізації. Створюється так зване бронювання зубів, виключаючи подальший негативний вплив.
Якщо у людини занадто чутливі зуби, то ця процедура вважається справжнім порятунком. Детальніше про інші стандарти і технології можна прочитати тут www.lumident.kiev.ua/stomatologija-solomenka, де також фахівці готові надати консультації і дати поради своїм пацієнтам. Застосування тієї чи іншої технології супроводжується тільки клінічними показаннями, а роботу виконують професійні лікарі.
Invisalign
Ідеальний варіант лікування викривлення зубів. Суть в тому, що відбувається установка так званих елайнерів, при цьому вони виготовляються на всю щелепу. Сучасна стоматологія на Солом'янці в Києві активно застосовують дану технологію, особливо для тих пацієнтів, яким важлива естетика.
Для моделювання системи використовується програмне забезпечення ClinCheck. Стоматолог ретельно аналізує кожен момент, щоб виключити дискомфорт для пацієнта в майбутньому. Після носіння елайнерів обов'язково відбувається додаткова фіксація зубів, виключаючи повернення у початкове положення.
Стоматологічна клініка "Люмі-Дент" – порятунок для пацієнтів
У клініці працюють професіонали, які гарантують:
- своєчасне лікування і діагностику;
- протезування зубів;
- видалення каменю і зубного нальоту;
- лікування дітей;
- видалення зубів мудрості і багато іншого.
Стоматологія в Солом'янському районі в Києві доступна для всіх, хто хоче створити і зберегти здорову і красиву посмішку.