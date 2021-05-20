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20 мая 2021, 14:08 22
Пресс-релиз

Новые стандарты и технология лечения зубов

20 мая 2021, 14:08 22
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Посещение стоматолога – это вынужденная мера, способствующая созданию красивой улыбки, которая сопровождается сохранением здоровых зубов

Некоторые не любят уколы, другим не нравится звук бормашины. Но очередной прием является вынужденным, тем более современная стоматология – это новые стандарты, высокий уровень безопасности и комфорта для пациентов.

Неудобные технологии уходят в прошлое. На страже новые стандарты лечения, когда исключены болевые ощущения. Клиника Люми-Дент (Соломенский район) лишь недавно применяет некоторые новые стандарты. Опытные врачи готовы проводить лечение зубов по новым методикам, кроме комфорта гарантируя доступные цены на услуги.

Плазмолифтинг

Абсолютно новое решение в стоматологии. Заключается в инъекционной методике лечения и профилактики. В первую очередь проведение данной процедуры направлено на решение нескольких задач:

  • укрепление костной ткани;
  • нормализация обмена веществ;
  • улучшение местного иммунитета;
  • снижение подвижности зубов;
  • защита от кровоточивости десен;
  • устранение воспалительных процессов и многое другое.

Предварительно происходит исследование ротовой полости, чтобы понять, в каком именно участке необходимо проводить инъекции.

Сама процедура связана с предварительным забором крови, чтобы в итоге получить плазму. Подготовленный материал аккуратно вводится методом инъекции в тех участках ротовой полости, которые подвергаются лечению. Аллергические реакции или отторжения исключены.

Биоревитализация эмали

Еще один современный подход к лечению. Суть в том, что на поверхность эмали зубов доктор устанавливает тонкую и прозрачную пленку. Она гарантирует укрепление, восстановление и защиту эмали, дополнительно активируя процесс реминерализации. Создается так называемое бронирование зубов, исключая последующее негативное влияние.

Если у человека слишком чувствительные зубы, то эта процедура считается настоящим спасением. Подробнее о других стандартах и технологиях можно прочитать здесь www.lumident.kiev.ua/stomatologija-solomenka, где также специалисты готовы предоставить консультации и дать советы своим пациентам. Применение той или иной технологии сопровождается только клиническими показаниями, а работу выполняют профессиональные врачи.

Invisalign

Идеальный вариант лечения искривления зубов. Суть в том, что происходит установка так называемых элайнеров, при этом они изготавливаются на всю челюсть. Современная стоматология на Соломенке в Киеве активно применяют данную технологию, особенно для тех пациентов, которым важна эстетика.

Для моделирования системы используется программное обеспечение ClinCheck. Стоматолог тщательно анализирует каждый момент, чтобы исключить дискомфорт для пациента в будущем. После ношения элайнеров обязательно происходит дополнительная фиксация зубов, исключая возврат в исходное положение.

Стоматологическая клиника "Люми-Дент" – спасение для пациентов

В клинике работают профессионалы, гарантирующие:

  • своевременное лечение и диагностику;
  • протезирование зубов;
  • удаление камня и зубного налета;
  • лечение детей;
  • удаление зубов мудрости и многое другое.

Стоматология в Соломенском районе в Киеве доступна для всех, кто хочет создать и сохранить здоровую и красивую улыбку.

медицина стоматологи

 
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