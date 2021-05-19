В шести регионах можно ослабить карантин, - Минздрав

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В Украине шесть регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. Сейчас все регионы, кроме Донецкой области, находятся в "желтой" зоне.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Минздрава.

Так, "зеленой" зоне соответствуют показатели по проценту от эпидемического порога в Киеве (32,9%), Винницкой (41,3%), Закарпатской (49,8%), Киевской (48,9%), Николаевской (42%) и Полтавской (46,2%) областях. Винницкая область также соответствует "зеленой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.

По состоянию на 19 мая в Украине только Донецкая область находится в "оранжевой" зоне, все остальные - "желтые".

Напомним, за прошедшие сутки, 18 мая, в Украине COVID-19 обнаружили у 5 138 человек, госпитализировали 2 269 больных. Также было зафиксировано 227 летальных исходов, а 17 102 пациента выздоровели.