Україна отримає 90 мільйонів євро від Світового банку на вакцинацію громадян

За ці кошти планують щепити 10 мільйонів українців

За ці кошти планують щепити 10 мільйонів українців

Фото: з відкритих джерел

Світовий банк виділить Україні гроші у розмірі 90 мільйонів євро для проведення вакцинації 10 мільйонів українців.

Як передає RegioNews, про це йдеться у сюжеті "ТСН".

Передбачається, що дані кошти будуть призначені для закупівлі вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX. За допомогою даних коштів будуть відшкодовані витрати на вакцинацію 10 мільйонів людей.

Зазначається, що йдеться, як про саме щеплення, так і про створення інфраструктури для зберігання і доставки препаратів, розширення тестувань на COVID-19 та інформування громадян про вакцинацію.

Раніше повідомлялось, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов подав пропозицію, щоб люди, які записались на щеплення від коронавірусу через додаток "Дія", проходили вакцинацію в окремі дні. Президент підтримав таке рішення.