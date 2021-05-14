В Украине зафиксировано пять завозных случаев малярии, один из них - летальный

Все заболевшие - моряки

Все заболевшие - моряки

Фото из открытых источников

По оперативной информации от лабораторных центров зарегистрированы завозные случаи малярии у пяти граждан Украины. Один из случаев стал летальным. Все больные - сотрудники морских судов, которые курсировали в страны Африки.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает RegioNews.

В начале мая в Одессе малярию подтвердили у 43-летнего мужчины. Больной в течение последних пяти месяцев был капитаном морского судна (газовоза), которое осуществляло перевозку в порты Анголы. Малярию подтвердили лабораторно. Больному проводится специфическое лечение по схеме и дезинтоксикационная терапия. Продолжается эпидрасследование.

Один завезенный случай малярии стал летальным. Умер 31-летний мужчина из Одесской области. Он в течение последних шести месяцев работал поваром на борту морского судна, которое курсировало в страны Африки (Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго). В ходе эпидрасследования выяснилось, что мужчина во время рейса противомалярийные препараты не получал, - говорится в сообщении.

По запросу Лабораторного центра МОЗ на водном транспорте стало известно, что на том же судне находились шестеро моряков — граждан Украины, и все одновременно вернулись в Украину. Так, выяснилось, что еще двое из них заболели малярией и госпитализированы в лечебные учреждения в Херсоне и Николаеве. Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя пока связаться не удалось.

Также в конце апреля в Херсоне был зарегистрирован случай завезенной тропической малярии — у мужчины 35 лет, который работал старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки и Азии.

Центр общественного здоровья направил запрос в лабораторный центр Минздрава на водном транспорте о наличии на борту морских судов препаратов против малярии для всех членов экипажа и возможности их получения по схеме во время пребывания в эндемичных по малярии странах.

Справочно. Малярия — угрожающее жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Малярия поддается профилактике и лечению.

Передача малярии происходит в 87 странах мира, в основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америк. В Украине все зарегистрированные случаи заболеваний — завезены.

Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы — лихорадка, головная боль — могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии. Лечение необходимо начать в течение первых 24 часов после проявления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание и закончиться смертью.

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