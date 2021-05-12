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12 травня 2021, 09:18 7

Понад 300 тисяч літніх українців отримали щеплення від COVID-19 - ЦГЗ

12 травня 2021, 09:18 7
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Найбільше всього щеплено осіб у віковій групі від 65 до 79 років
Найбільше всього щеплено осіб у віковій групі від 65 до 79 років
Фото: з відкритих джерел
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У Центрі громадського здоров'я надали інформацію про кількість вакцинованих осіб літнього віку - загалом таких понад 312 тисяч. 

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді ЦГЗ на запит "Укрінформу".

Станом на ранок 5 травня в Україні щепили 51 712 людей віком 80+. Від початку кампанії, станом на ранок 5 травня, щеплено людей віком від 65 до 79 років - 260 986 осіб", - йдеться у повідомленні.

У Центрі громадського здоров’я зазначили, що вакцинація відбувається згідно з дорожньою картою, де проведені всі підрахунки кількості людей, яких необхідно щепити, відповідно до пріоритетних груп.

Залучення пріоритетних груп з кожного етапу відбувається за наявності достатньої кількості вакцини.

Раніше повідомлялось, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов подав пропозицію, щоб люди, які записались на щеплення від коронавірусу через додаток "Дія", проходили вакцинацію в окремі дні. Президент підтримав таке рішення.

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