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Доба в ООС: окупанти 20 разів обстріляли позиції ЗСУ
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24 квітня 2021, 10:04 3

Доба в ООС: окупанти 20 разів обстріляли позиції ЗСУ

24 квітня 2021, 10:04 3
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В українських захисників - без втрат
В українських захисників - без втрат
Фото з відкритих джерел
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Окупанти на Донбасі обстрілювали минулої доби, 23 квітня, українські позиції 20 разів.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

В ООС уточнюють, що зафіксували 19 обстрілів і 1 дистанційне мінування на Донбасі за минулу добу.

Зокрема, неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120-го та 82-го калібрів. Біля Водяного бойовики стріляли ще й з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в передмісті Авдіївки, Піски і Мар'їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат у лавах ЗСУ за минулу добу немає.

Крім того, повідомляється, що зафіксовано і одне порушення і сьогодні вранці. У районі Троїцького ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В ООС додали, вечірні обстріли населених пунктів Південне і Північне велися російськими окупантами безпосередньо з житлових кварталів Горлівки.

Раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська планують низку провокацій на Великдень.

Донбас Україна війна військові обстріли

 
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