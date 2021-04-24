Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли силы ВСУ
В субботу, 24 апреля, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
В частности, неподалеку населенных пунктов Троицкое и Лебединское российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций наших защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты вели огонь в сторону позиций наших защитников из ручных противотанковых гранатометов.
"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сообщили в ООС.
Отмечается, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 24 апреля 2021 года...Posted by Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation on Saturday, April 24, 2021
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 20 раз обстреляли позиции ВСУ.