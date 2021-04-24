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Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли силы ВСУ
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24 апреля 2021, 18:14 5

Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли силы ВСУ

24 апреля 2021, 18:14 5
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Никто из украинских военных не пострадал
Никто из украинских военных не пострадал
Фото из открытых источников
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В субботу, 24 апреля, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, неподалеку населенных пунктов Троицкое и Лебединское российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций наших защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты вели огонь в сторону позиций наших защитников из ручных противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сообщили в ООС.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 24 апреля 2021 года...

Posted by Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation on Saturday, April 24, 2021

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 20 раз обстреляли позиции ВСУ.

ООС Украина война военные обстрелы

 
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