СБУ викрила голову банківської установи на підробці фіндокументів до Нацбанку

Голові правління банку та головному бухгалтеру повідомлено про підозру

Голові правління банку та головному бухгалтеру повідомлено про підозру

Фото: з відкритих джерел

Кіберфахівці Служби безпеки України задокументували протиправну діяльність голови правління та головного бухгалтера одного із банків. Для приховування неплатоспроможності установи вони фальсифікували фінансову документацію під час подачі звітностей до Національного банку.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організатори подавали неправдиві дані для отримання від Нацбанку кредитних коштів за програмою рефінансування. Вони неодноразово протягом 2018-2020 років вносили до фінансової звітності недостовірні відомості щодо наявності у фінустанови прав на цілісний майновий комплекс з харчового виробництва", - йдеться у повідомленні.

Балансову вартість комплексу визначено у 277 млн грн, що становить 13,7% від всіх активів банку. Отримавши недостовірні дані регулятор видав банку у 2019 році 7 млн грн рефінансування та 50 мільйонів кредиту "овернайт" для підтримки ліквідності.

Через дії спільників банк визнано неплатоспроможним. До установи введено тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Точний розмір завданих державі збитків встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Наразі голові правління та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за фактом фальсифікації фінансових документів банківської установи, за попередньою змовою групою осіб.

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