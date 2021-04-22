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22 апреля 2021, 14:19 7

СБУ разоблачила главу банковского учреждения на подделке финдокументов в Нацбанк

22 апреля 2021, 14:19 7
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Председателю правления банка и главному бухгалтеру сообщено о подозрении
Председателю правления банка и главному бухгалтеру сообщено о подозрении
Фото: из открытых источников
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины задокументировали противоправную деятельность главы правления и главного бухгалтера одного из банков. Для сокрытия неплатежеспособности учреждения они фальсифицировали финансовую документацию при подаче отчетностей в Национальный банк.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Организаторы подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно в течение 2018-2020 годов вносили в финансовую отчетность недостоверные сведения о наличии у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс по пищевому производству", - говорится в сообщении.

Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн грн рефинансирования и 50 миллионов кредита "овернайт" для поддержания ликвидности.

Через действия сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер нанесенного государству ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Сейчас главе правления и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения, по предварительному сговору группой лиц.

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона гривен.

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