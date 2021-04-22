Україна отримала вакцини для для рутинної імунізації

Препарати наступного тижня поїдуть у регіони до людей

Препарати наступного тижня поїдуть у регіони до людей

Рixabay

До України цього тижня прибули вакцини для рутинної імунізації, зокрема для профілактики гепатиту B, дифтерії, правця, кашлюку.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час брифінгу, пише RegioNews.

"Цього тижня до України прибули вакцини для рутинної імунізації. Днями прибули рекомбінантна рідка вакцина "Еувакс" для профілактики гепатиту B у кількості 204,5 тис. доз на суму 3 млн 414 тис. грн. Вчора прибула вакцина для профілактики захворювань, збудником яких є гемофільна інфекція, на суму 5,7 млн грн. Також вчора ми отримали вакцину для профілактики дифтерії, правця та кашлюку у кількості 600 тис. доз на суму 2,7 млн грн", - зазначила Шаталова.

Завтра, за її словами, очікується ще одна вакцина, яка призначена для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену, на суму 5,3 млн грн.

"Усі вони вже наступного тижня поїдуть у регіони до людей", - додала Шаталова.

Нагадаємо, у МОЗ дозволили роботодавцям записувати працівників на вакцинацію від коронавірусу.