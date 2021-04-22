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22 апреля 2021, 12:18 8

Украина получила вакцины для рутинной иммунизации

22 апреля 2021, 12:18 8
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Препараты на следующей неделе поедут в регионы к людям
Препараты на следующей неделе поедут в регионы к людям
Рixabay
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В Украину на этой неделе прибыли вакцины для рутинной иммунизации, в частности для профилактики гепатита B, дифтерии, столбняка, коклюша.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, пишет RegioNews.

"На этой неделе в Украину прибыли вакцины для рутинной иммунизации. На днях прибыли рекомбинантная жидкая вакцина "Еувакс" для профилактики гепатита B в количестве 204,5 тыс. доз на сумму 3 млн 414 тыс. грн. Вчера прибыла вакцина для профилактики заболеваний, возбудителем которых является гемофильная инфекция, на сумму 5,7 млн грн. Также вчера мы получили вакцину для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша в количестве 600 тыс. доз на сумму 2,7 млн грн", - отметила Шаталова.

Завтра, по ее словам, ожидается еще одна вакцина, которая предназначена для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена, на сумму 5,3 млн грн.

"Все они уже на следующей неделе поедут в регионы к людям", - добавила Шаталова.

Напомним, в Минздраве разрешили работодателям записывать работников на вакцинацию от коронавируса.

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