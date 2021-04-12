09:02  12 квітня
Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала
18:28  11 квітня
В Україні змінять порядок отримання пенсій: що чекає на пенсіонерів
08:11  12 квітня
Доба в ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів
UA | RU
UA | RU
12 квітня 2021, 10:38 69

В Україні фіксують пікові навантаження на службу екстреної медицини - МОЗ

12 квітня 2021, 10:38 69
Читайте также на русском языке
Найбільшу кількість виїздів здійснюють у Запорізькій, Одеській і Харківській областях
Найбільшу кількість виїздів здійснюють у Запорізькій, Одеській і Харківській областях
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Попри зниження кількості нових випадків коронавірусу за вихідні, в Україні спостерігається високий рівень госпіталізації пацієнтів, і на службу екстреної медичної допомоги зараз припадає пікове навантаження.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає RegioNews.

За її словами, в середньому бригади екстреної медичної допомоги здійснюють за добу 17-19 тисяч виїздів.

Попри те, що за 11 квітня зафіксовано деяке зниження підтверджених випадків коронавірусної хвороби, – а це 7 856 випадків, із них 335 дітей і 119 медичних працівників, – ми впродовж останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги, у нас високий рівень госпіталізації", - заявила Микичак.

У МОЗ зазначають, що в окремих областях спостерігається зниження навантаження на "екстренку”.

Це в тому числі в Івано-Франківській і Закарпатській областях. Про це говорять і показники захворюваності. В той же час, залишається високий рівень виїздів в Запорізькій, Одеській і Харківській областях. Втішає те, що дещо стабілізувалося навантаження на екстренку в місті Київ", - розповіла заступник міністра.

Нагадаємо, у чотирьох областях України не зробили жодного щеплення за добу.

коронавірус карантин швидка допомога МОЗ пандемія брифінг

Обмеження на Великдень: Ляшко розповів, як буде проходити свято
12 квітня 2021, 10:11
У чотирьох областях України не зробили жодного щеплення за добу
12 квітня 2021, 09:49
Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала
12 квітня 2021, 09:02
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Міражі для Харкова. Навіщо Терехов пригнав у місто турецькі автобуси
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram