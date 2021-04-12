В Україні фіксують пікові навантаження на службу екстреної медицини - МОЗ

Найбільшу кількість виїздів здійснюють у Запорізькій, Одеській і Харківській областях

Найбільшу кількість виїздів здійснюють у Запорізькій, Одеській і Харківській областях

Фото: із відкритих джерел

Попри зниження кількості нових випадків коронавірусу за вихідні, в Україні спостерігається високий рівень госпіталізації пацієнтів, і на службу екстреної медичної допомоги зараз припадає пікове навантаження.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає RegioNews.

За її словами, в середньому бригади екстреної медичної допомоги здійснюють за добу 17-19 тисяч виїздів.

Попри те, що за 11 квітня зафіксовано деяке зниження підтверджених випадків коронавірусної хвороби, – а це 7 856 випадків, із них 335 дітей і 119 медичних працівників, – ми впродовж останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги, у нас високий рівень госпіталізації", - заявила Микичак.

У МОЗ зазначають, що в окремих областях спостерігається зниження навантаження на "екстренку”.

Це в тому числі в Івано-Франківській і Закарпатській областях. Про це говорять і показники захворюваності. В той же час, залишається високий рівень виїздів в Запорізькій, Одеській і Харківській областях. Втішає те, що дещо стабілізувалося навантаження на екстренку в місті Київ", - розповіла заступник міністра.

Нагадаємо, у чотирьох областях України не зробили жодного щеплення за добу.