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15 апреля 2021, 13:19 15

НАБУ проводит обыски у членов енергорегулятора НКРЭКУ

15 апреля 2021, 13:19 15
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Детективы проводят допросы основных фигурантов дела относительно установления завышенной цены на электроэнергию для "Укрзализныци"
Детективы проводят допросы основных фигурантов дела относительно установления завышенной цены на электроэнергию для "Укрзализныци"
Фото: из открытых источников
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Детективы Национального антикоррупционного бюро 15 апреля проводят обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг из-за дела относительно установления завышенной цены на электроэнергию для государственной корпорации ЗАО "Укрзализныця", которая нанесла убытков госкомпании на 1,94 млрд грн.

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат от "Батькивщины", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

ВСК получила сообщение от НАБУ о расследовании одной из коррупционных схем НКРЕКП, авторами которой являются высшие должностные лица комиссии. Речь идет о коррупционную схему по завышению цен на электроэнергию для государственных предприятий, которую наша ВСК разоблачила прошлого года. Жертвой этих махинаций стала государственная компания "Укрзализныця", - сообщил он.

Он добавил, что убытки "Укрзализныци" от этой схемы составили почти 1 миллиард 944 млн грн.

По данным следствия, приближенные к руководству НКРЭКУ компании получали от производителей электроэнергию по 1,25 грн/кВт часов и в то же самое время продавали ее для "Укрзализныци" по 1,67 грн/кВт час.

Напомним, Государственное бюро расследований проводило обыски в центральном офисе "Укрзализныци" в связи с подозрением члена наблюдательного совета Адомаса Аудицкаса в причастности к организации поставок вагонов из Российской Федерации.

обыски НАБУ Укрзализныця проверки коррупция

 
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