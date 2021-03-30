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30 березня 2021, 17:28 16

Разумков назвав умову, за якої в Україні введуть загальнонаціональний локдаун

30 березня 2021, 17:28 16
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Він вважає, що це теоретично можливо
Він вважає, що це теоретично можливо
Фото: УНІАН
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В Україні теоретично можливе запровадження локдауну в межах всієї країни. Це може статися у випадку потрапляння більш як половини областей країни у "червону" зону карантину.

Про це голова ВР Дмитро Разумков заявив на брифінгу, пише RegioNews.

"Теоретично це можливо", - сказав Разумков, відповідаючи на питання щодо ймовірності запровадження всеукраїнського локдауну в разі потрапляння у "червону" зону карантину 13 областей України.

При цьому він заявив, що не бажає "прогнозувати майбутнє".

"Майбутнє можна спрогнозувати, але краще цього не робити", - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, можуть ввести локдаун у квітні.

коронавірус Україна карантин Дмитро Разумков локдаун

 
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