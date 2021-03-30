Разумков назвав умову, за якої в Україні введуть загальнонаціональний локдаун
Він вважає, що це теоретично можливо
Він вважає, що це теоретично можливо
В Україні теоретично можливе запровадження локдауну в межах всієї країни. Це може статися у випадку потрапляння більш як половини областей країни у "червону" зону карантину.
Про це голова ВР Дмитро Разумков заявив на брифінгу, пише RegioNews.
"Теоретично це можливо", - сказав Разумков, відповідаючи на питання щодо ймовірності запровадження всеукраїнського локдауну в разі потрапляння у "червону" зону карантину 13 областей України.
При цьому він заявив, що не бажає "прогнозувати майбутнє".
"Майбутнє можна спрогнозувати, але краще цього не робити", - сказав спікер парламенту.
Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, можуть ввести локдаун у квітні.
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