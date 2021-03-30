Разумков назвав умову, за якої в Україні введуть загальнонаціональний локдаун

Обрання (чи то призначення) столичного нардепа Миколи Тищенка головою закарпатської обласної організації партії «Слуга народу», на думку експертів, випадає з точки зору логіки, але є цілком зрозумілим...

Закарпаття, зустрічай! Що треба шукати у призначенні Тищенка – об’єктивну закономірність чи банальні інтереси

26 березня 2021

Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять у "Успішний Харків" з Тереховим

Схоже, що саме життя вносить навіть певні правки в назву правлячої в місті політичної сили. Де "Блок без Кернеса – успішний Харків?" звучить вже як тривожне питання замість надихаючого ще півроку тому...