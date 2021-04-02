У МОЗ розповіли, чи можуть в Україні впровадити комендантську годину
В Україні ситуація з коронавірусом погіршується
В Україні ситуація з коронавірусом погіршується
На сьогодні влада не обговорює комендантську годину як захід для боротьби з пандемією COVID.
Як повідомив в ефірі "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, така міра можлива лише у випадку надзвичайного стану в Україні, пише RegioNews.
"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично можливо, тільки якщо на території країни буде запроваджено надзвичайний стан", - зазначив Степанов.
За його словами, для введення надзвичайного стану є особливий механізм, який потребує погодження Верховною Радою та затвердження президентом.
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