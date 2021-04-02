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02 квітня 2021, 13:36 2

У МОЗ розповіли, чи можуть в Україні впровадити комендантську годину

02 квітня 2021, 13:36 2
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Фото з відкритих джерел
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На сьогодні влада не обговорює комендантську годину як захід для боротьби з пандемією COVID.

Як повідомив в ефірі "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, така міра можлива лише у випадку надзвичайного стану в Україні, пише RegioNews.

"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично можливо, тільки якщо на території країни буде запроваджено надзвичайний стан", - зазначив Степанов.

За його словами, для введення надзвичайного стану є особливий механізм, який потребує погодження Верховною Радою та затвердження президентом.

коронавірус Україна карантин МОЗ Максим Степанов

 
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