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Довибори у Раду: на Прикарпатті почався "деть тиші"
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27 березня 2021, 11:39 22

Довибори у Раду: на Прикарпатті почався "деть тиші"

27 березня 2021, 11:39 22
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Завтра на Івано-Франківщині відбудуться вибори 
Завтра на Івано-Франківщині відбудуться вибори 
Фото: з відкритих джерел
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У суботу, 27 березня, в Івано-Франківській області розпочався "день тиші" - останній день перед голосуванням на довиборах у Верховну Раду України, яке відбудеться завтра, у неділю, на 87 виборчому окрузі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.

Відповідно до чинного законодавства, 26 березня - останній день агітації за кандидатів. Опівночі 27 березня розпочинається "день тиші", коли агітацію слід припинити, а рекламні матеріали - зняти.

За спонукання виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата передбачена адміністративна відповідальність.

Кожному правопорушенню, навіть найбільш дрібному, буде надана правова кваліфікація з подальшим вжиттям заходів згідно з чинним законодавством. Правоохоронці закликають всіх дотримуватися виборчого законодавства”, - пишуть у поліції.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила "сітку” підкупу виборців на 87 окрузі Івано-Франківської області.

вибори голосування Кандидат поліція закон

 
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