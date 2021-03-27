Довибори у Раду: на Прикарпатті почався "деть тиші"

Завтра на Івано-Франківщині відбудуться вибори

Завтра на Івано-Франківщині відбудуться вибори

Фото: з відкритих джерел

У суботу, 27 березня, в Івано-Франківській області розпочався "день тиші" - останній день перед голосуванням на довиборах у Верховну Раду України, яке відбудеться завтра, у неділю, на 87 виборчому окрузі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.

Відповідно до чинного законодавства, 26 березня - останній день агітації за кандидатів. Опівночі 27 березня розпочинається "день тиші", коли агітацію слід припинити, а рекламні матеріали - зняти.

За спонукання виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата передбачена адміністративна відповідальність.

Кожному правопорушенню, навіть найбільш дрібному, буде надана правова кваліфікація з подальшим вжиттям заходів згідно з чинним законодавством. Правоохоронці закликають всіх дотримуватися виборчого законодавства”, - пишуть у поліції.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила "сітку” підкупу виборців на 87 окрузі Івано-Франківської області.