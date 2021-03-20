Доба в ООС: проросійські бойовики вбили українського воїна

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь

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У п'ятницю, 19 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню та вбили одного захисника України.

Про це пише RegioNews із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що провокації були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям", - повідомили у штабі.

Також повідомляється, що і стрілецької зброї було здійснено обстріл позицій ООС у напрямку неподалік населеного пункту Пищевик. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні, 20 березня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню - неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.

"На дії противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Втрат серед наших військовослужбовців за поточну добу немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, у зоні ООС знайшли заборонені боєприпаси виробництва РФ.