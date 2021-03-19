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19 березня 2021, 14:55 33

Раді не вдалося скасувати переведення годинників

19 березня 2021, 14:55 33
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Законопроект переглянуть
Законопроект переглянуть
Рixabay
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Верховна Рада не змогла скасувати переведення годинників у нашій країні. Парламент відправив на повторне друге читання відповідний законопроект №4201 про обчислення часу в Україні.

За таке рішення проголосувало мінімально необхідну кількість парламентаріїв - 226. За прийняття закону в другому читанні проголосували 212 депутатів, пише RegioNews.

Документ пропонував визначити, що на території України обчислення часу відбувається за київським часом, який є єдиним для усієї території, і не здійснюється сезонний перехід часу; київський час застосовується для усіх правовідносин, що виникають на території України..

Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович поставив на підтвердження кілька правок, які передбачали, що цей закон набере чинності на наступний день після опублікування. Ці правки вже врахував профільний комітет, але в сесійній залі їх не підтримали. Після цього і виникла пропозиція відправити закон на повторне друге читання.

Нагадаємо, Рада пішла на карантин через локдаун у Києві.

Україна Верховна Рада парламент година Землі час

 
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