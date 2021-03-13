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13 березня 2021, 14:16 259

На Чернігівщині вручили підозру керівнику держпідприємства за видобуток торфу на 20 мільйонів

13 березня 2021, 14:16 259
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У керівника підприємства був відсутній відповідний дозвіл
У керівника підприємства був відсутній відповідний дозвіл
Фото: Нацполіція
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У Чернігівській області правоохоронці вручили підозру керівнику державного підприємства за незаконний видобуток торфу. За попередньою інформацією, збитки державі становлять понад 19 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Так, в ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що на одному з підприємств області з березня 2017 по серпень 2018 років незаконно видобували торф.

Повідомляється, що для законного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення потрібно зібрати відповідний пакет документів. Серед них - дозвіл Державної служби геології та надр України. Утім, керівник підприємства знехтував тим, що старий дозвіл на видобуток корисної копалини втратив чинність.

Посадовець, достовірно знаючи, що дозвіл Державної служби геології та надр України відсутній, організував на підприємстві видобуток корисної копалини. У результаті таких дій посадової особи на підприємстві було незаконно видобуто щонайменше 70,4 тисячі тонн торфу на суму понад 19,3 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Слідчі вручили керівнику підприємства підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України - незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Таке правопорушення карається штрафом, обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Рівненщині блокували масштабну контрабанду бурштину на два мільйони.

поліція торговля корупція Чернігівська область підприємство

 
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