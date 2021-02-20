У МОЗ назвали три області з критичною ситуацією щодо COVID-19

Там фіксують значні спалахи хвороби

Там фіксують значні спалахи хвороби

Фото: МОЗ

Про це головний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", пише RegioNews.

"Якщо проаналізувати спалахи, які є у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях, - це три області з критичним зростанням кількості випадків, - то ми можемо чітко відслідкувати, що це маршрути, пов’язані з масовим пересуванням у туристичному бізнесі. Тому ТЕБ та НС на місцевому рівні було прийнято рішення на тиждень призупинити роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування", - поінформував головний санітарний лікар.

Він нагадав, що в Україні з 24 лютого працюватиме адаптивний карантин. Зокрема, Івано-Франківськ перебуватиме на "червоному" рівні епіднебезпеки.

При цьому Ляшко наголосив, що робиться все можливе для роботи економіки в умовах карантину.

"Але розважальний сектор може функціонувати в умовах карантинних обмежень лише тоді, коли ми дотримуємося прописаних правил. Сьогодні ми бачимо,- кінотеатри розпочали працювати після 21 числа: шаховий порядок, дотримання дистанції, маски на обличчі. Якщо будуть фіксуватися постійні порушення – ці заходи будуть призупинені відповідно до розпорядження Кабміну", - повідомив заступник міністра охорони здоров’я.

Нагадаємо, 19 лютого в Україні виявили понад 6 тисяч нових випадків коронавірусу.