10:42  20 февраля
В Украине более 6 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
14:16  20 февраля
В Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты
10:04  20 февраля
Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2021, 11:43 160

В Минздраве назвали три области с критической ситуацией по COVID-19

20 февраля 2021, 11:43 160
Читайте також українською мовою
Там фиксируют значительные вспышки болезни
Там фиксируют значительные вспышки болезни
Фото: Минздрав
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях фиксируется критическое рост количества случаев коронавируса.

Об этом главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", пишет RegioNews.

"Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях, - это три области с критическим ростом количества случаев, - то мы можем четко отследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе. Поэтому ТЭБ и ЧС на местном уровне было принято решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания", - проинформировал главный санитарный врач.

Он напомнил, что в Украине с 24 февраля будет работать адаптивный карантин. В частности, Ивано-Франковск будет находиться на "красном" уровне епіднебезпеки.

При этом Ляшко подчеркнул, что делается все возможное для работы экономики в условиях карантина.

"Но развлекательный сектор может функционировать в условиях карантинных ограничений только тогда, когда мы придерживаемся прописанных правил. Сегодня мы видим,- кинотеатры начали работать после 21 числа: шахматный порядок, соблюдение дистанции, маски на лице. Если будут фиксироваться постоянные нарушения – эти мероприятия будут приостановлены согласно распоряжению Кабмина", - сообщил заместитель министра здравоохранения.

Напомним, 19 февраля в Украине выявили более 6 тысяч новых случаев коронавирус.

коронавирус Кабмин Украина карантин Минздрав

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua