В Минздраве назвали три области с критической ситуацией по COVID-19

Там фиксируют значительные вспышки болезни

Там фиксируют значительные вспышки болезни

Фото: Минздрав

Об этом главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", пишет RegioNews.

"Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях, - это три области с критическим ростом количества случаев, - то мы можем четко отследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе. Поэтому ТЭБ и ЧС на местном уровне было принято решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания", - проинформировал главный санитарный врач.

Он напомнил, что в Украине с 24 февраля будет работать адаптивный карантин. В частности, Ивано-Франковск будет находиться на "красном" уровне епіднебезпеки.

При этом Ляшко подчеркнул, что делается все возможное для работы экономики в условиях карантина.

"Но развлекательный сектор может функционировать в условиях карантинных ограничений только тогда, когда мы придерживаемся прописанных правил. Сегодня мы видим,- кинотеатры начали работать после 21 числа: шахматный порядок, соблюдение дистанции, маски на лице. Если будут фиксироваться постоянные нарушения – эти мероприятия будут приостановлены согласно распоряжению Кабмина", - сообщил заместитель министра здравоохранения.

Напомним, 19 февраля в Украине выявили более 6 тысяч новых случаев коронавирус.