Уряд обмежив ціни на газ ще для однієї категорії споживачів

Ціна буде діяти у період з 1 лютого до 31 березня 2021 року

Ціна буде діяти у період з 1 лютого до 31 березня 2021 року

Рixabay

Кабінет міністрів обмежив ціну на газ для релігійних організацій на рівні 6,99 гривні за кубометр. Ціна буде діяти у період з 1 лютого до 31 березня 2021 року.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 17 лютого 2021 року №104 про встановлення карантину, яка оприлюднена на сайті уряду, пише RegioNews. "Установити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами постачання між релігійними організаціями та постачальниками (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності релігійних організацій) на рівні, встановленому для побутових споживачів", - йдеться в документі. Нагадаємо, у Раді хочуть платити субсидії наперед.

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