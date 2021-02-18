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18 февраля 2021, 10:59 52

Правительство ограничило цены на газ для одной категории потребителей

18 февраля 2021, 10:59 52
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Цена будет действовать в период с 1 февраля до 31 марта 2021 года
Цена будет действовать в период с 1 февраля до 31 марта 2021 года
Рixabay
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Кабинет министров ограничил цену на газ для религиозных организаций на уровне 6,99 гривны за кубометр. Цена будет действовать в период с 1 февраля до 31 марта 2021 года.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 17 февраля 2021 года №104 об установлении карантина, которое обнародовано на сайте правительства, пишет RegioNews.

Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года предельную цену на природный газ по договорам поставки между религиозными организациями и поставщиками (кроме объемов, используемых для осуществления производственно-коммерческой деятельности религиозных организаций) на уровне, установленном для бытовых потребителей", - говорится в документе.

Напомним, в Раде хотят платить субсидии вперед.

Кабмин газ Украина тарифы цена

 
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