Стало известно, какой вакцине от COVID-19 больше всего доверяют украинцы

Верит в успех вакцинации каждый пятый украинец

Верит в успех вакцинации каждый пятый украинец

Фото: flickr

Среди вакцин от COVID наибольшим доверием украинцев пользуется американо-немецкая Pfizer/BioNTech (23%). В тройку лидеров также входят шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американская Moderna (12%).

Об этом свидетельствуют данные опрос компании Research & Branding Group, пишет RegioNews.

Примерно одинаковое количество украинцев доверяют российской вакцине Sputnik V (9%) и американской Novavax (8%), а трем китайским разработкам в целом доверяют 3% опрошенных.

Верит в успех вакцинации каждый пятый украинец (20%), тогда как вдвое большее число жителей страны (44%) в это не верит, а еще треть опрошенных (35%) считают, что с вакцинацией украинская медицина справится только частично.

В то же время относительно глобального успеха вакцинации мнения украинцев разделились: 39% опрошенных считают, что массовая вакцинация сможет вернуть человечество к нормальной жизни, тогда как противоположной точки зрения придерживается 36% жителей Украины, а каждый четвертый (25%) - не определился.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов заявил о попытке срыва вакцинации от коронавируса.