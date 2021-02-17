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17 февраля 2021, 14:59 14

Стало известно, какой вакцине от COVID-19 больше всего доверяют украинцы

17 февраля 2021, 14:59 14
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Верит в успех вакцинации каждый пятый украинец
Верит в успех вакцинации каждый пятый украинец
Фото: flickr
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Среди вакцин от COVID наибольшим доверием украинцев пользуется американо-немецкая Pfizer/BioNTech (23%). В тройку лидеров также входят шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американская Moderna (12%).

Об этом свидетельствуют данные опрос компании Research & Branding Group, пишет RegioNews.

Примерно одинаковое количество украинцев доверяют российской вакцине Sputnik V (9%) и американской Novavax (8%), а трем китайским разработкам в целом доверяют 3% опрошенных.

Верит в успех вакцинации каждый пятый украинец (20%), тогда как вдвое большее число жителей страны (44%) в это не верит, а еще треть опрошенных (35%) считают, что с вакцинацией украинская медицина справится только частично.

В то же время относительно глобального успеха вакцинации мнения украинцев разделились: 39% опрошенных считают, что массовая вакцинация сможет вернуть человечество к нормальной жизни, тогда как противоположной точки зрения придерживается 36% жителей Украины, а каждый четвертый (25%) - не определился.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов заявил о попытке срыва вакцинации от коронавируса.

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