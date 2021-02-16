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16 февраля 2021, 18:58 1

Еще одна компания подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в Украине

16 февраля 2021, 18:58 1
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Это уже вторая компания, которая подала сегодня документы на регистрацию вакцины
Это уже вторая компания, которая подала сегодня документы на регистрацию вакцины
Рixabay
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Американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID в Украине.

Об этом онлайн-конференции американо-украинского делового совета заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов, пишет RegioNews.

По его словам, буквально только что поступила информация о том, что Pfizer подала документы и ее вакцина в течение нескольких дней будет зарегистрирована

"Все вакцины, которые будут зарегистрированы в Украине, будут безопасными... Говоря с вами, я получил сообщение, что Pfizer отправился на регистрацию", - отметил Степанов.

Напомним, в Украине подали на регистрацию вакцины от коронавируса AstraZeneca.

коронавирус Украина вакцина министр Минздрав

 
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