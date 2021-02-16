Еще одна компания подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в Украине
Это уже вторая компания, которая подала сегодня документы на регистрацию вакцины
Это уже вторая компания, которая подала сегодня документы на регистрацию вакцины
Американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID в Украине.
Об этом онлайн-конференции американо-украинского делового совета заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов, пишет RegioNews.
По его словам, буквально только что поступила информация о том, что Pfizer подала документы и ее вакцина в течение нескольких дней будет зарегистрирована
"Все вакцины, которые будут зарегистрированы в Украине, будут безопасными... Говоря с вами, я получил сообщение, что Pfizer отправился на регистрацию", - отметил Степанов.
Напомним, в Украине подали на регистрацию вакцины от коронавируса AstraZeneca.
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