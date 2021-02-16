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16 лютого 2021, 08:59 206

Між депутатом Київради та коміком сталася бійка після концерту

16 лютого 2021, 08:59 206
Читайте также на русском языке
За словами постраждалого, бійка для нього закінчилась синцем, подряпинами та зламаними окулярами 
За словами постраждалого, бійка для нього закінчилась синцем, подряпинами та зламаними окулярами 
Фото: скріншот відео
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Між депутатом Київської міської ради від партії "Голос" Костянтином Богатовим та стендапером Владом Капицею сталася бійка, через те, що депутату не сподобались нецензурні слова у виступі коміка.

Як передає RegioNews, про це постраждалий Влад Капиця розповів у Facebook.

Подія сталася у залі кінотеатру "Братислава". За словами Капиці, ще перед початком концерту адміністратор попередила його, що серед глядачів буде "важлива людина". Невдовзі після початку виступу стендапера Дмитра Поліщука, Капиця побачив, що якийсь чоловік в залі почав жваво рухатись. Після цього відбулися крики із вимогою зупинити виступ Поліщука. За словами коміка, депутата Богатова не влаштували нецензурні слова, які звучали під час стендапу.

Розмова із Капицею закінчилась тим, що депутат вдарив його по обличчю, внаслідок чого у коміка з рук вилетів телефон, яким він знімав відео. Хоча частину він встиг записати. Наступного удару коміку вдалось уникнути. Поліція, яка приїхала на виклик, допомогла вивести депутата із залу, а концерт продовжився.

У партії "Голос" вже відреагували на інцидент. Там заявили, що така поведінка "неприпустима" та засудили дії та висловлювання Богатова. На найближчих зборах у Київраді та зборах Київської міської територіальної організації планують дати оцінку діям свого депутата, про що обіцяють повідомити окремо.

Нагадаємо, раніше у Червонограді на Львівщині побилися два депутати міської ради. Під час сесії депутати чубилися та вживали нецензурну лексику.

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