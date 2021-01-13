У Мінсоцполітики розповіли, скільки ФОПів вже отримали допомогу на дітей
Наприкінці грудня минулого року майже 100 тисяч фізичних осіб-підприємців, які належать до 1-ї та 2-ї груп платників податків, отримали допомогу на дітей.
Як пише RegioNews, про це в коментарі "Укрінформу" повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
"Уряд поновив у листопаді та грудні 2020 року виплату допомоги на дітей ФОПів, які належать до 1-ї та 2-ї груп. Майже 100 тисяч ФОПів отримали цю допомогу наприкінці грудня минулого року. Важливо, що усім підприємцям, які отримували такі виплати навесні, їх перепризначили автоматично, без подання нової заяви та необхідних документів", - сказала Лазебна.
За її словами, ті, хто не звертався раніше, змогли отримати допомогу на дітей, подавши до 15 грудня заяву та необхідні документи.
Міністр нагадала, що 9 грудня 2020 року уряд схвалив постанову, згідно з якою застраховані особи (наймані працівники та ФОПи) мали змогу отримати часткову компенсацію у сумі 8000 гривень за втрату доходу у зв’язку з запровадженням карантинних обмежень.
"Понад 700 тисяч людей могли скористатися цією програмою. Як і обіцяв Президент України, ще до Нового року виплати отримали майже 500 тис. осіб", - розповіла очільниця Мінсоцполітики.
Вона зазначила, що звільнено від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ платників єдиного податку першої групи за періоди з 1 до 31 грудня 2020 року та з 1 січня до 31 травня 2021 року за себе.
"Важливо, що ці місяці несплати внеску включаються до страхового стажу", - наголосила міністр.
Нагадаємо, 23 грудня в Україні почали виплачувати карантинну допомогу ФОПам.