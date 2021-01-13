У Мінсоцполітики розповіли, скільки ФОПів вже отримали допомогу на дітей

Ті, хто не звертався раніше, змогли отримати допомогу на дітей, подавши до 15 грудня заяву та необхідні документи

Ті, хто не звертався раніше, змогли отримати допомогу на дітей, подавши до 15 грудня заяву та необхідні документи

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Наприкінці грудня минулого року майже 100 тисяч фізичних осіб-підприємців, які належать до 1-ї та 2-ї груп платників податків, отримали допомогу на дітей.

Як пише RegioNews, про це в коментарі "Укрінформу" повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. "Уряд поновив у листопаді та грудні 2020 року виплату допомоги на дітей ФОПів, які належать до 1-ї та 2-ї груп. Майже 100 тисяч ФОПів отримали цю допомогу наприкінці грудня минулого року. Важливо, що усім підприємцям, які отримували такі виплати навесні, їх перепризначили автоматично, без подання нової заяви та необхідних документів", - сказала Лазебна. За її словами, ті, хто не звертався раніше, змогли отримати допомогу на дітей, подавши до 15 грудня заяву та необхідні документи. Міністр нагадала, що 9 грудня 2020 року уряд схвалив постанову, згідно з якою застраховані особи (наймані працівники та ФОПи) мали змогу отримати часткову компенсацію у сумі 8000 гривень за втрату доходу у зв’язку з запровадженням карантинних обмежень. "Понад 700 тисяч людей могли скористатися цією програмою. Як і обіцяв Президент України, ще до Нового року виплати отримали майже 500 тис. осіб", - розповіла очільниця Мінсоцполітики. Вона зазначила, що звільнено від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ платників єдиного податку першої групи за періоди з 1 до 31 грудня 2020 року та з 1 січня до 31 травня 2021 року за себе. "Важливо, що ці місяці несплати внеску включаються до страхового стажу", - наголосила міністр. Нагадаємо, 23 грудня в Україні почали виплачувати карантинну допомогу ФОПам.

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