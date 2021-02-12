Рятувальники спростували інформацію про сходження лавини на трасі Київ-Чоп
Відео, яке поширюють у соцмережах є неправдивим
Відео, яке поширюють у соцмережах є неправдивим
У Державній службі з надзвичайних ситуацій називають фейком інформацію про сходження лавини на трасу міжнародного значення Київ-Чоп, що на Львівщині.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Ця інформація неправдива. Відео вже декілька днів поширюють в Інтернеті", - заявили в ДСНС.
Нагадаємо, напередодні місцеві ЗМІ повідомили про нібито сходження лавини на трасу Київ-Чоп у Львівській області. ЗМІ також поширили відео, зняте нібито з місця події. На відео видно, як велика маса снігу сходить на трасу і перекриває рух транспорту.
Раніше повідомлялось, що у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.
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