Рятувальники спростували інформацію про сходження лавини на трасі Київ-Чоп

Відео, яке поширюють у соцмережах є неправдивим

Відео, яке поширюють у соцмережах є неправдивим

Фото: скріншот відео

У Державній службі з надзвичайних ситуацій називають фейком інформацію про сходження лавини на трасу міжнародного значення Київ-Чоп, що на Львівщині.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Ця інформація неправдива. Відео вже декілька днів поширюють в Інтернеті", - заявили в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні місцеві ЗМІ повідомили про нібито сходження лавини на трасу Київ-Чоп у Львівській області. ЗМІ також поширили відео, зняте нібито з місця події. На відео видно, як велика маса снігу сходить на трасу і перекриває рух транспорту.

Раніше повідомлялось, що у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.