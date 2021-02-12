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12 лютого 2021, 08:39 1362

Рятувальники спростували інформацію про сходження лавини на трасі Київ-Чоп

12 лютого 2021, 08:39 1362
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Відео, яке поширюють у соцмережах є неправдивим 
Відео, яке поширюють у соцмережах є неправдивим 
Фото: скріншот відео
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У Державній службі з надзвичайних ситуацій називають фейком інформацію про сходження лавини на трасу міжнародного значення Київ-Чоп, що на Львівщині.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Ця інформація неправдива. Відео вже декілька днів поширюють в Інтернеті", - заявили в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні місцеві ЗМІ повідомили про нібито сходження лавини на трасу Київ-Чоп у Львівській області. ЗМІ також поширили відео, зняте нібито з місця події. На відео видно, як велика маса снігу сходить на трасу і перекриває рух транспорту.

Раніше повідомлялось, що у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.

ДСНС рятувальники лавина негода сніг Львівщина

 
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