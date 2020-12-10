У депутата від "ОПЗЖ" Столара померла донька

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook депутата.

В нашу сім'ю прийшла біда. Наша старша донька Діана померла уві сні від зупинки серця. Це горе, яке не описати словами. Я дуже прошу всіх поставитись з розумінням і поважати право нашої сім'ї на приватне життя", - написав Столар.