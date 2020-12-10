У депутата від "ОПЗЖ" Столара померла донька
Старша донька депутата Діана померла уві сні від зупинки серця
Старша донька депутата Діана померла уві сні від зупинки серця
У народного депутата від партії “Опозиційної платформи - За життя” Вадима Столара померла донька, яка проживає у Сполучених Штатах Америки.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook депутата.
В нашу сім'ю прийшла біда. Наша старша донька Діана померла уві сні від зупинки серця. Це горе, яке не описати словами. Я дуже прошу всіх поставитись з розумінням і поважати право нашої сім'ї на приватне життя", - написав Столар.
Раніше повідомлялось, що 17 листопада помер народний артист України Роман Віктюк.
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