В Київраді почала протікати стеля: депутатів рятувало відро
В Києві сьогодні погіршились погодні умови, зранку йде сніг. Імовірно, це й спричинило протікання в стелі будівлі
В Києві сьогодні погіршились погодні умови, зранку йде сніг. Імовірно, це й спричинило протікання в стелі будівлі
У приміщенні Київської міськради стеля не витримала опадів і почала протікати.
Як пише RegioNews, про це у Facebook повідомив депутат міськради Леонід Ємець.
Він також оприлюднив фото з місця подій.
На них можна бачити, що з проблемою попередньо розібрались елементарним методом – за допомогою ганчірки та відра.
В Києві сьогодні погіршились погодні умови, зранку йде сніг. Імовірно, це й спричинило протікання в стелі будівлі.
Стеля підтікає...Posted by Леонід Ємець on Thursday, February 11, 2021
Нагадаємо, у Київраді оголосили про створення семи депутатських фракцій.
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