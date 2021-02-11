В Київраді почала протікати стеля: депутатів рятувало відро

В Києві сьогодні погіршились погодні умови, зранку йде сніг. Імовірно, це й спричинило протікання в стелі будівлі

В Києві сьогодні погіршились погодні умови, зранку йде сніг. Імовірно, це й спричинило протікання в стелі будівлі

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У приміщенні Київської міськради стеля не витримала опадів і почала протікати.

Як пише RegioNews, про це у Facebook повідомив депутат міськради Леонід Ємець.

Він також оприлюднив фото з місця подій.

На них можна бачити, що з проблемою попередньо розібрались елементарним методом – за допомогою ганчірки та відра.

В Києві сьогодні погіршились погодні умови, зранку йде сніг. Імовірно, це й спричинило протікання в стелі будівлі.

Нагадаємо, у Київраді оголосили про створення семи депутатських фракцій.