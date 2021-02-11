В Киевсовете начал протекать потолок: депутатов спасло ведро

В Киеве сегодня ухудшились погодные условия, с утра идет снег. Вероятно, это и привело к протечкам в потолке здания

В Киеве сегодня ухудшились погодные условия, с утра идет снег. Вероятно, это и привело к протечкам в потолке здания

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В помещении Киевского горсовета потолок не выдержал осадков и начал протекать.

Как пишет RegioNews, об этом в Facebook сообщил депутат горсовета Леонид Емец. Он также обнародовал фото с места событий. На них можно видеть, что с проблемой предварительно разобрались элементарным методом – с помощью тряпки и ведра. В Киеве сегодня ухудшились погодные условия, с утра идет снег. Вероятно, это и привело к протечкам в потолке здания. Потолок подтекает... Posted by Леонид Емец on Thursday, February 11, 2021 Напомним, в Киевсовете объявили о создании семи депутатских фракций.

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