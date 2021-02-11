09:01  11 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
11:29  11 февраля
В шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов
11:59  11 февраля
На Донбассе боевики убили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2021, 14:57 13

В Киевсовете начал протекать потолок: депутатов спасло ведро

11 февраля 2021, 14:57 13
Читайте також українською мовою
В Киеве сегодня ухудшились погодные условия, с утра идет снег. Вероятно, это и привело к протечкам в потолке здания
В Киеве сегодня ухудшились погодные условия, с утра идет снег. Вероятно, это и привело к протечкам в потолке здания
Facebook
Читайте також
українською мовою

В помещении Киевского горсовета потолок не выдержал осадков и начал протекать.

Как пишет RegioNews, об этом в Facebook сообщил депутат горсовета Леонид Емец.

Он также обнародовал фото с места событий.

На них можно видеть, что с проблемой предварительно разобрались элементарным методом – с помощью тряпки и ведра.

В Киеве сегодня ухудшились погодные условия, с утра идет снег. Вероятно, это и привело к протечкам в потолке здания.

Потолок подтекает...

Posted by Леонид Емец on Thursday, February 11, 2021

Напомним, в Киевсовете объявили о создании семи депутатских фракций.

Украина Киев ЧП Киевсовет депутаты

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Кропивницкий поствыборный: каким стал мэр Райкович в версии 2.0
Хозяин Надворной, создатель "Буковеля" и битва бывших "оранжевых": чего стоит ожидать от довыборов по прикарпатскому округу №87
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua