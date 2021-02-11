В Киевсовете начал протекать потолок: депутатов спасло ведро
В Киеве сегодня ухудшились погодные условия, с утра идет снег. Вероятно, это и привело к протечкам в потолке здания
В Киеве сегодня ухудшились погодные условия, с утра идет снег. Вероятно, это и привело к протечкам в потолке здания
В помещении Киевского горсовета потолок не выдержал осадков и начал протекать.
Как пишет RegioNews, об этом в Facebook сообщил депутат горсовета Леонид Емец.
Он также обнародовал фото с места событий.
На них можно видеть, что с проблемой предварительно разобрались элементарным методом – с помощью тряпки и ведра.
В Киеве сегодня ухудшились погодные условия, с утра идет снег. Вероятно, это и привело к протечкам в потолке здания.
Потолок подтекает...Posted by Леонид Емец on Thursday, February 11, 2021
Напомним, в Киевсовете объявили о создании семи депутатских фракций.
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