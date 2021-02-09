Мін'юст виставить на продаж 35 в'язниць
Це буде проведено в рамках "Великої приватизації в'язниць"
Це буде проведено в рамках "Великої приватизації в'язниць"
Міністерство юстиції України планує виставити на продаж 35 законсервованих в'язниць. Підготовка йде спільно з Фондом державного майна.
Про це заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, передає RegioNews з посиланням на урядовий портал.
За її словами, в рамках "Великої приватизації в'язниць" мають намір виставити на прозорі аукціони майно 35-ти виправних установ.
"Кожнен з цих закладів вже припинив свою профільну діяльність. Містити закриті установи, які не виконують своєї функції, невигідно для держави, оскільки це мільйони гривень витрат щорічно", - додала Висоцька.
Раніше у Мін'юсті назвали перші в'язниці, які планують продати в Україні.
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