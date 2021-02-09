17:29  09 лютого
В Україні погіршиться погода: які регіони засипатиме снігом
16:53  09 лютого
Питання карантину на місцевий референдум виносити не будуть, - Стефанчук
08:11  09 лютого
Загострення на Донбасі: бойовики гатили з мінометів та гранатометів
UA | RU
UA | RU
09 лютого 2021, 14:57 4

Мін'юст виставить на продаж 35 в'язниць

09 лютого 2021, 14:57 4
Читайте также на русском языке
Це буде проведено в рамках "Великої приватизації в'язниць"
Це буде проведено в рамках "Великої приватизації в'язниць"
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство юстиції України планує виставити на продаж 35 законсервованих в'язниць. Підготовка йде спільно з Фондом державного майна.

Про це заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, передає RegioNews з посиланням на урядовий портал.

За її словами, в рамках "Великої приватизації в'язниць" мають намір виставити на прозорі аукціони майно 35-ти виправних установ.

"Кожнен з цих закладів вже припинив свою профільну діяльність. Містити закриті установи, які не виконують своєї функції, невигідно для держави, оскільки це мільйони гривень витрат щорічно", - додала Висоцька.

Раніше у Мін'юсті назвали перші в'язниці, які планують продати в Україні.

Україна Мінюст продаж в'язниця уряд

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Щедрий Марцінків: чому "Свобода", вигравши вибори в Івано-Франківську, роздає по шматочкам владу усім бажаючим
Багато шуму від ОПЗЖ і незвичайна коаліція Бойченка: як пройшов перший раунд боротьби за владу в Маріуполі
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua