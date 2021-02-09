Минюст выставит на продажу 35 тюрем
Это будет проведено в рамках "Большой приватизации тюрем"
Это будет проведено в рамках "Большой приватизации тюрем"
Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу 35 законсервированных тюрем. Подготовка идет совместно с Фондом государственного имущества.
Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая, передает RegioNews со ссылкой на правительственный портал.
По ее словам, в рамках "Большой приватизации тюрем" намерены выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений.
"Каждое из этих заведений уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", - добавила Высоцкая.
Ранее в Минюсте назвали первые тюрьмы, которые планируют продать в Украине.
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