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09 февраля 2021, 14:57 4

Минюст выставит на продажу 35 тюрем

09 февраля 2021, 14:57 4
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Это будет проведено в рамках "Большой приватизации тюрем"
Это будет проведено в рамках "Большой приватизации тюрем"
Фото из открытых источников
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Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу 35 законсервированных тюрем. Подготовка идет совместно с Фондом государственного имущества.

Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая, передает RegioNews со ссылкой на правительственный портал.

По ее словам, в рамках "Большой приватизации тюрем" намерены выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений.

"Каждое из этих заведений уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", - добавила Высоцкая.

Ранее в Минюсте назвали первые тюрьмы, которые планируют продать в Украине.

Украина Минюст продажа тюрьма правительство

 
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