15:30  04 серпня
"Пропозиція" не буде висувати кандидата в мери Києва - Філатов
16:19  04 серпня
У Лисичанську офіційно представили голову ВЦА
08:17  04 серпня
В зоні ООС за минулу добу три обстріли, втрат немає - штаб
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2020, 14:22 3

В Чернігові вибух зруйнував триповерхову будівлю

04 серпня 2020, 14:22 3
Читайте также на русском языке
Спочатку виникла пожежа, після якої пролунав вибух
Спочатку виникла пожежа, після якої пролунав вибух
Фото: УДСНС Чернігова
Читайте также
на русском языке

У трьохповерховій нежилій будівлі в Чернігові сталася пожежа, після якої прогримів вибух.

Про це повідомляє в у ДСНС Чернігівської області, інформує RegioNews.

Загоряння сталося на першому поверсі приміщення, пізніше стався вибух, який частково зруйнував міжповерхові перекриття та покрівлю, а площа пожежі збільшилася і загалом зайняла 2400 квадратних метри.

З будівлі рятувальники евакуювали 21 кисневий балон та 1 газовий балон.

Загиблих та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, У Львові на хімічному заводі стався вибух.

Також на Київщині обвалився житловий будинок: є постраждалі

пожежа вибух Чернігів рятувальники Приміщення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Всі відео »
Обманні маневри та партизанська агітація. Як у Черкасах готуються до місцевих виборів
Голова Херсонської ОДА про Олександра Дубінського, скарги Арахамії та скандальні танці на 8 березня
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »