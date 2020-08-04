В Чернігові вибух зруйнував триповерхову будівлю
Спочатку виникла пожежа, після якої пролунав вибух
Спочатку виникла пожежа, після якої пролунав вибух
У трьохповерховій нежилій будівлі в Чернігові сталася пожежа, після якої прогримів вибух.
Про це повідомляє в у ДСНС Чернігівської області, інформує RegioNews.
Загоряння сталося на першому поверсі приміщення, пізніше стався вибух, який частково зруйнував міжповерхові перекриття та покрівлю, а площа пожежі збільшилася і загалом зайняла 2400 квадратних метри.
З будівлі рятувальники евакуювали 21 кисневий балон та 1 газовий балон.
Загиблих та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, У Львові на хімічному заводі стався вибух.
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