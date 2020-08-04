В Чернігові вибух зруйнував триповерхову будівлю

Спочатку виникла пожежа, після якої пролунав вибух

Спочатку виникла пожежа, після якої пролунав вибух

Фото: УДСНС Чернігова

У трьохповерховій нежилій будівлі в Чернігові сталася пожежа, після якої прогримів вибух.

Про це повідомляє в у ДСНС Чернігівської області, інформує RegioNews. Загоряння сталося на першому поверсі приміщення, пізніше стався вибух, який частково зруйнував міжповерхові перекриття та покрівлю, а площа пожежі збільшилася і загалом зайняла 2400 квадратних метри. З будівлі рятувальники евакуювали 21 кисневий балон та 1 газовий балон. Загиблих та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці. Нагадаємо, У Львові на хімічному заводі стався вибух. Також на Київщині обвалився житловий будинок: є постраждалі

.