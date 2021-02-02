Рада усунула колізію при призначенні наглядової ради "Суспільного"

Також встановлено новий термін повноважень членів наглядової ради "Cуспільного"

Також встановлено новий термін повноважень членів наглядової ради "Cуспільного"

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Відповідне рішення нардепи ухвалили під час засідання парламенту 2 лютого, передає RegioNews.

Законопроєкт №4413 "Про внесення змін до закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України" щодо усунення колізії в питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України депутатськими фракціями і групами" у другому читанні підтримали 290 депутатів.

Законопроєкт встановлює термін повноважень членів наглядової ради "Cуспільного" — пʼять років.

У документі зазначається, що депутатські фракції і групи ВРУ поточного скликання не пізніше як за 2 місяці до закінчення повноважень членів наглядової ради "Cуспільного", обраних нардепами попереднього скликання, зможуть делегувати нових членів з урахуванням вимог цього закону.

Водночас фракції та групи, які розформовані або сформувалися після делегування членів наглядової ради НСТУ, не зможуть делегувати до такої ради своїх представників.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення письмово має за 90 днів до закінчення повноважень членів наглядової ради НСТУ повідомляти парламентарям про необхідність обрання впродовж 45 днів нових членів.

У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради, обраного від депутатської фракції чи групи, така фракція чи група, якщо вона не розформована, ухвалює рішення про обрання нового члена на строк, що залишився до закінчення повноважень його попередника.

Якщо до проведення виборів нового складу парламенту залишилось 180 чи менше календарних днів, обирати членів наглядової ради "Суспільного" фракції чи групи не можуть.

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