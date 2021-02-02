15:07  02 лютого
Мінфін детально розписав, на що йшли кошти з "ковідного" фонду в 2020-му
10:46  02 лютого
НАБУ викликає ексголову податкової Верланова на допит
15:20  02 лютого
У Первомайську рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в "Епіцентрі"
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2021, 12:49 76

Рада усунула колізію при призначенні наглядової ради "Суспільного"

02 лютого 2021, 12:49 76
Читайте также на русском языке
Також встановлено новий термін повноважень членів наглядової ради "Cуспільного"
Також встановлено новий термін повноважень членів наглядової ради "Cуспільного"
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №4413, усунувши колізію при призначенні наглядової ради "Cуспільного".

Відповідне рішення нардепи ухвалили під час засідання парламенту 2 лютого, передає RegioNews.

Законопроєкт №4413 "Про внесення змін до закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України" щодо усунення колізії в питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України депутатськими фракціями і групами" у другому читанні підтримали 290 депутатів.

Законопроєкт встановлює термін повноважень членів наглядової ради "Cуспільного" — пʼять років.

У документі зазначається, що депутатські фракції і групи ВРУ поточного скликання не пізніше як за 2 місяці до закінчення повноважень членів наглядової ради "Cуспільного", обраних нардепами попереднього скликання, зможуть делегувати нових членів з урахуванням вимог цього закону.

Водночас фракції та групи, які розформовані або сформувалися після делегування членів наглядової ради НСТУ, не зможуть делегувати до такої ради своїх представників.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення письмово має за 90 днів до закінчення повноважень членів наглядової ради НСТУ повідомляти парламентарям про необхідність обрання впродовж 45 днів нових членів.

У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради, обраного від депутатської фракції чи групи, така фракція чи група, якщо вона не розформована, ухвалює рішення про обрання нового члена на строк, що залишився до закінчення повноважень його попередника.

Якщо до проведення виборів нового складу парламенту залишилось 180 чи менше календарних днів, обирати членів наглядової ради "Суспільного" фракції чи групи не можуть.

Раніше у "Слузі народу" пояснили, як працюватиме СБУ після реформи.

коронавірус Україна нардеп парламент фракція

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Всі публікації »
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram