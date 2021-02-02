Рада устранила коллизию при назначении наблюдательного совета "Суспильного"

Также установлен новый срок полномочий членов наблюдательного совета "Суспильного"

Также установлен новый срок полномочий членов наблюдательного совета "Суспильного"

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Соответствующее решение нардепы приняли во время заседания парламента 2 февраля, передает RegioNews.

Законопроект №4413 "О внесении изменений в закон Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины" по устранению коллизий в вопросе назначения и увольнения членов Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины депутатскими фракциями и группами" во втором чтении поддержали 290 депутатов.

Законопроект устанавливает срок полномочий членов наблюдательного совета "Cуспильного" — пять лет.

В документе отмечается, что депутатские фракции и группы ВРУ текущего созыва не позднее чем за 2 месяца до истечения полномочий членов наблюдательного совета "Cуспильного", избранных нардепами прошлого созыва, смогут делегировать новых членов с учетом требований этого закона.

В то же время фракции и группы, которые расформированы или сформировались после делегирования членов наблюдательного совета НСТУ, не смогут делегировать в такой совет своих представителей.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания письменно должен за 90 дней до окончания полномочий членов наблюдательного совета НОТУ сообщать парламентариям о необходимости избрания в течение 45 дней новых членов.

В случае досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета, избранного от депутатской фракции или группы, такая фракция или группа, если она не расформирована, принимает решение об избрании нового члена на срок, оставшийся до истечения полномочий его предшественника.

Если до проведения выборов нового состава парламента осталось 180 или меньше календарных дней, избирать членов наблюдательного совета фракции или группы не могут.

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