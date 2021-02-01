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01 февраля 2021, 18:42 223

На Донбассе исчез украинский военный, он может быть в плену боевиков

01 февраля 2021, 18:42 223
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Это произошло во время его дежурства
Это произошло во время его дежурства
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На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил пропал украинский военнослужащий. Это произошло во время его дежурства.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" на своей странице в Facebook.

Исчезновение бойца заметили еще вечером 28 января во время проверки личного состава, однако поиск не дал результатов.

"Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы. Сослуживцами характеризуется как человек исключительно спокойный и уравновешенный, конфликтных ситуаций ни с кем не имел", - отмечают в подразделении.

По имеющейся у "Востока" информации, боец сейчас находится на оккупированной территории. Продолжаются следственные действия и установление всех обстоятельств.

Ввечері, 28 січня, під час перевірки особового складу, в одному з підрозділів військової частини в районі...

Posted by Оперативно-тактичне угруповання "Схід" on Monday, February 1, 2021

Как пишут сепаратистские СМИ, 28 января на оккупированную территорию якобы перешел военнослужащий первой танковой бригады Вооруженных сил Украины Анатолий Тараненко. Представители боевиков заявили, что он якобы сбежал, но на оккупированной территории "его жизни ничего не угрожает".

При этом оперативно-тактическая группировка "Восток" в своем сообщении не уточняет имя бойца, который исчез с боевого поста.

Ранее стало известно, сколько украинцев незаконно удерживают на Донбассе.

Донбасс ООС Украина война оккупанты

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