У Києві замінували центральний залізничний вокзал
Потяги прибувають у звичайному режимі
Потяги прибувають у звичайному режимі
Невідомий заявив про замінування центрального залізничного вокзалу у Києві.
Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
На місці працюють співробітники Нацгвардії, вони не пускають пасажирів в будівлю.
Потяги прибувають у звичайному режимі.
Нагадаємо, раніше в Одесі "замінували" 373 дитячих навчальних закладів.
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