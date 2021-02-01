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01 лютого 2021, 10:57 73

У Києві замінували центральний залізничний вокзал

01 лютого 2021, 10:57 73
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Потяги прибувають у звичайному режимі
Потяги прибувають у звичайному режимі
Фото з відкритих джерел
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Невідомий заявив про замінування центрального залізничного вокзалу у Києві.

Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

На місці працюють співробітники Нацгвардії, вони не пускають пасажирів в будівлю.

Потяги прибувають у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше в Одесі "замінували" 373 дитячих навчальних закладів.

евакуація Україна мінування поїзд вокзал

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