В Киеве заминировали центральный железнодорожный вокзал
Поезда прибывают в обычном режиме
Поезда прибывают в обычном режиме
Неизвестный заявил о минировании центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
На месте работают сотрудники Нацгвардии, они не пускают пассажиров в здание.
Поезда прибывают в обычном режиме.
Напомним, ранее в Одессе "заминировали" 373 детских учебных заведений.
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