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01 февраля 2021, 10:57 48

В Киеве заминировали центральный железнодорожный вокзал

01 февраля 2021, 10:57 48
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Поезда прибывают в обычном режиме
Поезда прибывают в обычном режиме
Фото из открытых источников
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Неизвестный заявил о минировании центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

На месте работают сотрудники Нацгвардии, они не пускают пассажиров в здание.

Поезда прибывают в обычном режиме.

Напомним, ранее в Одессе "заминировали" 373 детских учебных заведений.

эвакуация Украина минирование поезд вокзал

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