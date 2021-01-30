НКРЭКУ снизила тарифы на распределение газа для 13 облгазов

Максимальный тариф составит 1,79 гривны за кубометр

Максимальный тариф составит 1,79 гривны за кубометр

Рixabay

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время заседания 30 января снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний. Максимальный тариф составит 1,79 гривен за кубометр.

Соответствующее решение комиссия приняла во время заседания 30 января, которое транслировалось на Youtube, передает RegioNews.

В частности, тарифы были пересмотрены для ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", Оао "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", ОАО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Согласно решению, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС. Для этих компаний тариф установлен от 1,66 гривны до 1,79 грн за 1 куб. м.

Как отметили в НКРЭКУ, решение приняли "с целью недопущения социального напряжения среди населения".

Напомним, ранее Витренко объяснил, почему в Украине выросли тарифы на газ.