Бойовики на Донбасі поранили двох наших військових снарядом
На Донбасі бойовики застосували проти українських військових безпілотний літальний апарат. В результаті скидання пострілу ВОГ-17 осколкові поранення отримали двоє українських військових.
Як пише RegioNews, про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.
Інцидент стався опівдні поблизу Водяного, що на Приазов'ї.
"Застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил... В результаті двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено у лікувальний заклад, де їм була надана належна медична допомога. Стан здоров'я захисників задовільний", - повідомили в штабі.
Українська сторона повідомила про чергове порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків представників Місії ОБСЄ.
Сьогодні, 29 січня, російсько-окупаційні війська вчергове не виконали досягнуті домовленості та порушили режим...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, January 29, 2021
Нагадаємо, 15 січня проросійські бойовики поранили українського воїна.