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Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ й поранили двох захисників України
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29 січня 2021, 14:59 173

Бойовики на Донбасі поранили двох наших військових снарядом

29 січня 2021, 14:59 173
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Інцидент стався опівдні поблизу Водяного, що на Приазов'ї
Інцидент стався опівдні поблизу Водяного, що на Приазов'ї
Фото: із відкритих джерел
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На Донбасі бойовики застосували проти українських військових безпілотний літальний апарат. В результаті скидання пострілу ВОГ-17 осколкові поранення отримали двоє українських військових.

Як пише RegioNews, про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Інцидент стався опівдні поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

"Застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил... В результаті двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено у лікувальний заклад, де їм була надана належна медична допомога. Стан здоров'я захисників задовільний", - повідомили в штабі.

Українська сторона повідомила про чергове порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків представників Місії ОБСЄ.

Сьогодні, 29 січня, російсько-окупаційні війська вчергове не виконали досягнуті домовленості та порушили режим...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, January 29, 2021

Нагадаємо, 15 січня проросійські бойовики поранили українського воїна.

бойовики

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